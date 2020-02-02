Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем почетного президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», академика Российской академии наук (РАН) Евгения Велихова. Телеграмма с поздравлением появилась на сайте Кремля в воскресенье, 2 февраля.

«Крупный ученый, яркий представитель отечественной школы теоретической физики, Вы посвятили свою профессиональную деятельность служению науке, людям, Родине», — написал в поздравительной телеграмме президент.

Путин отметил, что Велихов внес плодотворный личный вклад в развитие национальной Академии наук, Курчатовского института, а также в реализацию масштабных задач, направленных на укрепление экономического, оборонного потенциала страны, а также совершенствование профильного высшего образования.

«От души желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго», — добавил глава государства.

Евгений Велихов — советский и российский физик-теоретик, академик РАН, Герой Социалистического Труда. С 1992 по 2015 год он занимал должность президента НИЦ «Курчатовский институт», а с 2015 года является его почетным президентом. 2 февраля ученому исполнилось 85 лет.