Столетний юбилей отметила проживающая в Екатеринбурге участница Великой Отечественной войны Антонина Кутемова, с чем её поздравил президент России Владимир Путин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В гости к долгожительнице пожаловали районные чиновники и соцработники. Они вручили ей письмо от президента, а также памятный подарок.

Кутемова родилась в Свердловской области в 1920 году. Когда грянула война, девушка училась в медицинском институте. Из 13 студентов ее курса вернулись только двое, в их числе — Кутемова.

Она служила медиком на санитарном поезде, позже тяжелобольную студентку эвакуировали в Нижний Тагил, где она познакомилась с будущим мужем. До 80 лет юбилярша проработала в аптеке психиатрической больнице (при общем медицинском стаже в 65 лет).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге поздравили со столетием ветерана Великой Отечественной войны Виктора Карпенко. Власти подарили Карпенко новый телевизор.

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