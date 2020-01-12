Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте главы государства в воскресенье, 12 января.

«Созданная почти 300 лет назад, российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии — твердо отстаивать верховенство закона, интересы граждан и государства. От профессионализма ее сотрудников, их ответственного отношения к своим обязанностям, честности и личной порядочности во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, надежное обеспечение прав и свобод человека, доверие людей к правоохранительным органам», — заявил Путин.

Особое внимание российский лидер уделил ветеранам прокурорского корпуса. По его словам, за годы работы они демонстрировали компетентность и достойно служили стране.

Приверженность лучшим традициям, по словам президента, поможет и молодому поколению сотрудников прокуратуры в решении актуальных и важных задач, стоящих перед ними.

По данным ТАСС, День работника прокуратуры, установленный указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года, ежегодно отмечается в России 12 января.

В настоящее время прокуратура России — единая федеральная централизованная система органов, в задачу которых входит государственный надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, а также за соблюдением прав и свобод человека, координация деятельности правоохранительных органов.

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