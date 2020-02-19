Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля в среду, 19 февраля.

«Вы неизменно трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей, щедро дарите почитателям эстрадного искусства замечательные песни», — говорится в поздравлении. Путин отметил искреннюю любовь к песням Антонова слушателей разных поколений.

Российский лидер пожелал юбиляру здоровья и успехов.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. Он автор нескольких альбомов и музыки к фильмам «Берегите женщин» и «Дураки умирают по пятницам».

В 1993 году Антонов получил звание «Заслуженный деятель искусств РФ», спустя четыре года — звание «Народный артист РФ». Награжден орденами России и Белоруссии.