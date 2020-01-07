Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством россиян, пожелав здоровья и благополучия, а также отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в деле укрепления духовно-нравственных основ общества. Соответствующее поздравление распространила во вторник пресс-служба Кремля.

«В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение», — говорится в сообщении.

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«Огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, в сбережении нашего исторического, культурного наследия, в воспитании молодежи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания», — отметил президент.

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