От усилий и вклада каждого зависит настоящее, будущее России и будущее детей. Такие слова прозвучали в новогоднем телеобращении президента страны Владимира Путина.

«Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать всё, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы всё в нашей жизни менялось только к лучшему. А наши личные планы, мечты — неотделимы от России», — заявил он.

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков. Он также напомнил, что 2020-й — это год 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами», — добавил президент.

Путин также заявил, что каждый ребенок должен знать о том, что любим. Он добавил, что в новогодний праздник людей объединяют теплота человеческих отношений и дружеского общения. В чистых помыслах и бескорыстной щедрости проявляется волшебство этого дня.

«Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!» — заключил глава государства.

Ранее 31 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о главных достижениях и неудачах страны в 2019 году, по мнению главы государства.