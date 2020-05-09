Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, поздравил граждан страны с 75-летием Победы.

«Уважаемые ветераны, дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех — это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно, все вместе. Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным», — заявил он.

Президент пообещал, что юбилей Победы будет отмечаться широко и достойно, с парадом на Красной площади и шествием «Бессмертного полка».

«Духовно-нравственное значение Победы остается неизменным, это наша память и гордость. Мы знаем и твердо верим, что непобедимы, когда вместе», — сказал глава государства.

Ранее в этот же день Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Он также почтил минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

Накануне, 8 мая, Путин заявил, что умение не жалеть себя в определенных обстоятельствах — в крови у народов России. Президент вспомнил о своем отце, который добровольцем ушел на фронт, хотя у него была возможность избежать призыва. Глава государства отметил, что любовь к Родине — это отличительная черта и основа жизни россиян, которая передается из поколения в поколение.

Ранее Путин призвал граждан с благодарностью относиться к героям Великой Отечественной войны.

В этом году памятные мероприятия перенесены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Шествие «Бессмертного полка» проходит онлайн. Для участия в нем в России запустили платформу. Большая часть граждан считает, что данная акция необходима, и поддерживает ее.

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