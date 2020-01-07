Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны, празднующих Рождество Христово. Сообщение опубликовано на сайте Кремля во вторник, 7 января.

«В светлые рождественские дни миллионы людей во всём мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости», — отметил российский лидер.

Он также добавил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России играют огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, а также в сбережении исторического и культурного наследия. «Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания», — говорится в сообщении.

Путин пожелал православным христианам и гражданам РФ, празднующим Рождество, здоровья и благополучия.

В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Ночную Божественную литургию совершил настоятель собора Николай Брындин.

Путин передал Спасо-Преображенскому собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.