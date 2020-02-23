СПОРТ

Путин поздравил победителей чемпионата Лиги боевого самбо

08:21 23/02/2020

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В Сочи прошел первый чемпионат Лиги боевого самбо. В турнире приняли участие 14 сильнейших спортсменов юношеской сборной России, сообщает «МИР 24».

Среди зрителей на трибунах – президент России Владимир Путин. Глава государства – мастер спорта по самбо. Он начал заниматься этим видом единоборств еще в школе. Чемпионат стартовал сразу после подписания Декларации о создании Лиги боевого самбо. Встречи прошли в семи весовых категориях. Как заявил Владимир Путин, любители самбо ценят, прежде всего, красоту этого вида спорта.

«Самбо – самооборона без оружия. Это единоборство, которое стало яркой и понятной для сотен тысяч людей визитной карточкой нашей национальной физической культуры и спорта. Это национальный вид спорта – зрелищный, красивый, динамичный. Специалисты знают, что он создан из самых лучших движений, бросков национальных видов борьбы народов Советского Союза», – заявил Владимир Путин.

Как заявили в руководстве лиги боевого самбо, они сделают все для популяризации этого вида спорта и признания его олимпийским.

«Есть лига МММ – отдельные бои без правил, а мы – профессиональная лига. Есть спортивная лига и есть профессиональная – Лига боевого самбо. И она даст возможность тем, кто заканчивает заниматься любительским спортом. Они могут продолжить свое существование в профессиональном спорте», – сказал президент Лиги боевого самбо Аркадий Ротенберг.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что занятия спортом являются ежедневной практикой для главы государства.



