Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 1 февраля.

Российский лидер отметил подвижническую работу патриарха, а также поблагодарил его за любовь к вере и отечеству.

Глава РПЦ со своей стороны рассказал, что, по его мнению, у патриарха есть два направления служения — вертикальное и горизонтальное. Первое заключается в служении Богу и молитвах за свой народ, а второе — в заботе о духовном состоянии людей. Данный процесс предполагает развитие множества церковных программ, отметил он.

«Хотел бы поблагодарить Вас за то, что в нынешних условиях в государстве российском это служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями, и по разным направлениям у нас существует диалог, сотрудничество. И конечно, поэтому и достигаем каких-то определенных целей», — резюмировал патриарх Кирилл.

До патриаршей интронизации в 2009 году Кирилл был митрополитом Смоленским и Калининградским. Кроме того, он являлся председателем Синодального отдела внешних церковных связей. Он возглавил РПЦ после смерти патриарха Алексия II, ушедшего из жизни 5 декабря 2008 года.