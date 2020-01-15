Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста России Максима Дунаевского с 75-летием, отметив, что произведения юбиляра занимают особое место в репертуаре известных исполнителей. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

«Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли», — говорится в поздравлении.

Президент пожелал юбиляру здоровья и вдохновения.

Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Композиторское мастерство осваивал в Московской консерватории под руководством Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, Альфреда Шнитке и Андрея Эшпая.

Известность Дунаевскому принес музыкальный телефильм «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича (1979). Музыкальные композиции из фильма — «Пора, пора, порадуемся», «На войне, как на войне» и другие — стали хитами. Впоследствии композитор написал музыку к продолжениям этой ленты — «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992), «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» (1993) и «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2009).

С 2015 года маэстро является художественным руководителем Московской областной филармонии.

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