Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков. Об этом в субботу, 18 января, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплоченность, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники», — отмечается в тексте.

Глава государства пожелал спортсменам удачи и новых свершений.

Накануне экипаж российской команды «КамАЗ-Мастер» под руководством Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовиков ралли «Дакар». Это уже вторая победа команды Каргинова, первая состоялась в 2014 году. Тогда экипаж стал лучшим на четырех спецучастках.

В 2020 году ралли «Дакар» впервые прошел на территории Саудовской Аравии. Руководитель команды «КамАЗ-Мастер» Владимир Чагин назвал это вызовом для гонщиков, так как никто из них еще не соревновался в этой стране.

В 2019 году в соревнованиях в зачете грузовиков победил экипаж Эдуарда Николаева. Для экипажа это была четвертая победа, в том числе третья подряд.