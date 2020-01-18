СПОРТ

Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой на «Дакаре»

11:56 18/01/2020

Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020». Телеграмма Андрею Каргинову, Андрею Мокееву и Игорю Леонову опубликована на сайте Кремля.

«Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплоченность, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники», – говорится в телеграмме.

Путин пожелал спортсменам удачи и новых свершений.

Накануне экипаж Каргинова занял первое место в зачете грузовиков с результатом 46 часов 33 минуты и 36 секунд.

Вторым стал экипаж «КАМАЗ-Мастер» Антона Шибалова. Он отстал от лидера на 42 минуты и 26 секунд.

Третьим пришел экипаж команды МАЗ-СПОРТ Сергея Вязовича из Беларуси. Отставание – 2 часа 4 минуты и 42 секунды.

В 2020 году гонки «Дакар» впервые прошли в Саудовской Аравии. В 2019 году в соревнованиях в четвертый раз победил камазовский экипаж Эдуарда Николаева.



