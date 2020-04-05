Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников геологической отрасли РФ с профессиональным праздником. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот замечательный праздник отмечают представители важной, ответственной и очень непростой профессии, требующей от человека особых личных качеств, выдержки, искренней любви к своему делу. Мы по праву гордимся выдающимися достижениями многих поколений ваших предшественников, которые внесли значимый вклад в укрепление промышленного, энергетического потенциала страны, в развитие отечественной экономики», ― говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что бережное отношение к трудовым традициям ветеранов отрасли, а также компетентность и широкое внедрение современных энергосберегающих и экологических технологий будут и впредь помогать геологам в решении поставленных задач.

Ранее, 27 марта, Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Главa государства поблагодарил бойцов за службу, отметив, что перед ними стоят сложные и ответственные задачи.