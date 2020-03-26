Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 марта, поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

Глава государства поблагодарил бойцов за службу и отметил, что перед ними стоят сложные и ответственные задачи. Президент также напомнил, что Росгвардия всегда должна действовать строго в рамках закона и на первое место ставить права и интересы граждан.

«Вашего особого внимания, собранности требует обеспечение правопорядка, безопасности людей в ходе различных общественно-политических, спортивных, культурно-массовых мероприятий. По каждому из этих направлений нужно действовать решительно, результативно и, подчеркну, строго в рамках закона, всегда на первое место ставить права и интересы граждан страны, опираться на доверие и уважение людей», — сказал Путин в своем обращении к сотрудникам войск национальной гвардии России, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Путин отметил, что знает, как бойцы и командиры Росгвардии гордятся историей, боевыми традициями своих частей и подразделений, берегут их, равняются на ветеранов.

«Уверен, что только так – твердо, слаженно, надежно — национальная гвардия будет действовать и впредь, последовательно повышая уровень подготовки, профессиональной выучки личного состава, укрепляя взаимодействие с коллегами из других ведомств в интересах обеспечения безопасности России и наших граждан», — добавил президент.

День войск национальной гвардии отмечается в России ежегодно 27 марта.

В конце февраля Владимир Путин в беседе с журналистом Андреем Ванденко оценил работу росгвардейцев на несанкционированных акциях.