Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Михаила Боярского с 70-летием. Телеграмму разместили 26 декабря на сайте Кремля.

«Человек необычайно талантливый, обаятельный и энергичный, Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами», — говорится в тексте послания.

Кроме того, глава государства отметил, что артист «по праву снискал профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений» по всей стране и за ее пределами.

«От души желаю здоровья, успехов и вдохновения Вам и Вашей творческой семье», — заключил Путин.

Артиста также поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил умение Боярского играть в разных амплуа, никогда не повторяться, но при этом быть искренним и убедительным в каждой роли.

«Романтичные Трубадур и Теодоро, благородный д’Артаньян, загадочный шевалье де Брильи или Герман Льюис — за эти годы у каждого зрителя появился свой любимый герой Михаила Боярского», — говорится в телеграмме Медведева.

Ранее стало известно, что сам Боярский отметит свое 70-летие на сцене Театра им. Ленсовета в Санкт-Петербурге, играя в спектакле Олега Левакова «В этом милом старом доме».