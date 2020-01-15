Президент России Владимир Путин предложил выплачивать ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года. Об этом он заявил во время выступления с посланием Федеральному собранию, которое проходит в среду, 15 января.

Отмечается, что на первоначальном этапе сумма выплат составит половину прожиточного минимума.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего года», — сказал Путин.

По замыслу российского лидера, выплаты будут получать семьи, чьи доходы не больше одного прожиточного минимума на человека.

Кроме того, глава государства потребовал максимально упростить процедуру получения пособий. Чтобы получить необходимые выплаты, будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход.

«Обращаю внимание: нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы», — подчеркнул Путин.