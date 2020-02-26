Качество обучения в автошколах должно находиться под тщательным контролем МВД. Об этом в среду, 26 февраля, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии министерства.

«Необходимо шире применять современные технические средства контроля и автоматизированные системы, более тщательно следить за качеством подготовки водителей в автошколах», — подчеркнул Путин.

Также он потребовал усилить контроль за своевременным оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим на местах аварий и их эвакуации.

По словам президента, количество смертей в результате ДТП в России сократилось более чем на треть за последние восемь лет, однако работу в этой сфере необходимо продолжать и дальше.

Ранее в этот же день Путин призвал МВД и Минтранс обратить внимание на возросшее число аварий с автомобилями такси и найти механизмы исправления данной ситуации. Глава государства отметил, что в 2019 году число погибших в таких дорожно-транспортных происшествиях увеличились более чем на треть, а раненых — в полтора раза.

20 февраля министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил о том, что за 10 лет в России количество ДТП и погибших в них сократилось на одну треть, а пострадавших пешеходов — наполовину. За период с 2010 по 2020 год показатель социального риска в ДТП уменьшился на 40%. Этого государство смогло добиться в условиях интенсивного роста парка средств передвижения.Путин потребовал от МВД тщательнее следить за качеством обучения в автошколах