Президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января заявил, что Россия способна достичь такого же прорыва в сфере искусственного интеллекта, как и в обороне.

«Сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, и мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь прежде всего об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, цифровых технологиях. Убежден, мы способны достичь здесь такого же прорыва, как и в оборонной сфере», — заявил глава государства.

По его словам, для решения сложных технологических задач Россия продолжит развивать исследовательскую инфраструктуру.

19 декабря, в ходе большой пресс-конференции Путин назвал важнейшим вопросом для России развитие цифровых технологий. По его словам, в России развита математическая школа, а искусственный интеллект (ИИ) основан именно на математике. Без развития ИИ будущее страны просто невозможно, отметил президент.

Глава государства обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», данные обращение является шестнадцатым по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.