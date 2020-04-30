Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, потребовал от правительства доложить о результатах реализаций ранее принятых мер по поддержке населения и бизнеса.

«Прошу подготовить и представить подробные доклады о реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле. По этим вопросам жду доклад к 6 мая», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Путин отметил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял на ключевые рынки и кооперационные связи. Вместе с тем, по его словам, предприниматели ищут и внедряют новые модели бизнеса, основанные на цифровых решениях.

Кроме того, российский лидер напомнил, что в ближайшее время правительство должно будет подготовить общенациональный план по восстановлению экономики и активизации деловой активности.

Несколько дней назад премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство приняло нормативную базу для второго блока финансовой поддержки экономики и граждан, среди которых беспроцентные кредиты для крупных компаний на выплаты зарплат сотрудникам, льготные кредиты для системообразующих предприятий и многое другое.

На прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса.

14 апреля СМИ сообщали, что правительство РФ может потратить порядка 520 млрд рублей на антикризисные меры, из них на поддержку малого и среднего бизнеса предполагается выделить более 100 млрд рублей.

В начале апреля Мишустин сообщил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса.