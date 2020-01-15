Перебои в поставках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в дальнейшем не должны происходить, нельзя относится к этому халатно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января.

Глава государства отметил, что некоторые чиновники относились к поставкам ЖНВЛП как к закупке канцтоваров — «не беда, объявим новые конкурсы». Путин потребовал не допускать подобных ситуаций в дальнейшем.

«Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными. <…> Ну, а люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание — такие ситуации не должны больше никогда повторяться», — сказал он.

Также президент потребовал безупречно отладить работу по ввозу незарегистрированных в России лекарств, в том числе иностранного производства, чтобы медикаменты своевременно поступали пациентам.

«Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно, больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужное лекарство невозможно легально достать», — заявил Путин.

Кроме того, президент пообещал усилить контроль качества медикаментов на всех этапах.

Глава государства обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», данные обращение является шестнадцатым по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.