Сотрудник Следственного комитета Владислав Капустин, убитый в октябре 2019 года, посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Капустин награжден с формулировкой «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

10 декабря Следственный комитет сообщил о завершении расследования убийства Капустина. Установлено, что обвиняемый страдает психическим расстройством, которое «исключает вменяемость». Ведомство постановило, что он должен быть отправлен на принудительное лечение.

Нападение было совершено 1 октября 2019 года на проезжей части возле здания СК в Техническом переулке в Москве. Напавший нанес Капустину удар ножом сзади в область груди. Полковник юстиции забежал на территорию ведомства, рассказал о случившемся и потерял сознание. Позже в тот же день он умер.

По информации «Известий», атаку совершил уроженец Санкт-Петербурга, 39-летний Сергей Григорьев. Мотивы злоумышленника неизвестны, однако источники «Известий» утверждали, что мужчина неоднократно писал жалобы на бездействие следствия.