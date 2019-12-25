Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Поручения даны после прошедшей в октябре встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.

«Разработать во взаимодействии с кинематографическим сообществом и представить предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ… Предусмотреть при создаваемом постоянно действующем образовательном центре для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» строительство учебной киностудии», — говорится в перечне поручений.

Доклад необходимо представить до 30 марта 2020 года, ответственный — премьер-министр России.

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