Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальнем Востоке. Поручение главы государства по итогам совещания с членами правительства, прошедшего 11 декабря 2019 года, было опубликовано на сайте Кремля 14 января.

«Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости», — говорится в поручении.

Также Путин поручил определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учетом аэропортов, реконструкция которых предусмотрена планом модернизации и расширения инфраструктуры, а также рассчитать потенциальный пассажиропоток по этим маршрутам.

Ранее, 29 декабря 2019 года, «Известия» сообщили, что правительство совместно с банками прорабатывает возможность создания авиакомпании на Дальнем Востоке. Как сообщили в Совете Федерации предметное обсуждение этого вопроса начнется в 2020 году.