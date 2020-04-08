Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, поручил установить медикам повышенные страховые гарантии, как у военнослужащих. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Будет правильным принять еще одно решение: а именно – установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России», — заявил Путин на совещании с главами регионов.

Кроме того, российский лидер заявил, что врачам и медперсоналу необходимо установить надбавку к зарплате за работу с пациентами с коронавирусом. Выплаты составят от 25 тыс. до 80 тыс. рублей.

«Средства из федерального бюджета на эти цели — более 10 миллиардов рублей — выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек», — отметил президент.

2 апреля в своем втором обращении к гражданам России, Путин поблагодарил врачей и волонтеров за их труд в период эпидемии. Он отметил, что им сейчас особенно непросто, но они все равно продолжают работать.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным на 8 апреля, в России зафиксировано 8672 случая заражения коронавирусом, 580 пациентов выздоровели, 63 скончались.

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