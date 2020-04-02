Президент России Владимир Путин поручил губернаторам установить особый порядок передвижения граждан и транспорта в регионах в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий указ в четверг, 2 апреля, опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации <…>: установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки», — говорится в документе.

Кроме того, указом глава государства продлил нерабочие дни с сохранением зарплат до 30 апреля.

Выполнять свои обязанности продолжат работники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Также российский лидер поручил средствам массовой информации определить численность сотрудников, которые обеспечивают их работу с 4 до 30 апреля.

С 29 марта в Москве и области действует режим повышенной готовности. Позднее аналогичные меры ввели руководители и других регионов России.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 апреля, в 76 регионах России этой инфекцией заразились 3548 человек, умерли 30 пациентов.

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