Министерству здравоохранения России следует ускорить разработку вакцины от коронавируса. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил президент страны Владимир Путин.

«Надо всё, что сейчас было предложено Александром Леонидовичем (Гинцбургом, директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. — Ред.), систематизировать. Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется в виду по линии Росздрава, и касается всех других административных [мер], в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования», — обратился Путин к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Президент попросил министра в ближайшие сроки подготовить и представить соответствующие предложения.

Также глава государства заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят дополнительные ресурсы для разработки вакцины.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране с начала пандемии заболел 47 121 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 76 регионах страны. Больше всего новых заболевших за последние сутки в Москве (2026), Московской области (578) и Санкт-Петербурге (86). В общей сложности в стране зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человек выздоровели.