Президент России Владимир Путин поручил МВД совместсно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению карантина гражданами страны, вернувшимися из стран с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом. Соответствующий документ 9 апреля опубликован на сайте Кремля.

«МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах 30 марта 2020 года.

Кроме того, ведомствам поручено принять дополнительные меры «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и на прилегающих к ним территориях».

Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 15 апреля, после чего должен предоставляться еженедельно.

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