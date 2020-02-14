Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК организацию и проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в пятницу, 14 февраля, на портале правовой информации.

«В связи с необходимостью обеспечения участия граждан Российской Федерации в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации: органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным государственным органам и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования», — говорится в документе.

Путин поручил правительству оперативно выделить ЦИК средства из бюджета, необходимые для проведения голосования. Подчеркивается, что объем выделенных средств не может быть меньше суммы, которая потребовалась Центризбиркому для подготовки и проведения президентских выборов в 2018 году.

Распоряжение вступило в силу со дня его официального опубликования.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию 20 января. Госдума поддержала его в первом чтении 23 января.

4 февраля глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что в думский комитет по законодательству и госстроительству поступило 89 поправок к Основному закону. В рабочей группе по подготовке изменений обсуждают более 300 предложений.

Накануне, 13 февраля, президент провел встречу с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Первую встречу с членами рабочей группы, в которую входят 75 человек из разных сфер, российский лидер провел 16 января. Это произошло на следующий день после его послания Федеральному собранию, в котором он озвучил предложения по внесению изменений в Основной закон.