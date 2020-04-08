Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания 8 апреля поручил правительству составить график перевода коечного фонда федеральных медучреждений под нужды регионов. На это кабмину выделено два дня.

«Необходимо в полной мере задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских центров. При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы», — сказал глава государства.

Он отметил, что регионы не должны действовать по «какому-то единому шаблону», так как в сложившейся ситуации это может навредить. Вместо этого следует действовать адресно, с учетом ситуации в каждом населенном пункте. Для того, подчеркнул президент, есть все возможности.

Регионам уже направлено более 33 млрд рублей на развертывание дополнительных, полностью оснащенных коек в больницах и инфекционных отделениях. Еще около 13 млрд рублей выделено на закупку медицинской техники, в том числе аппаратов ИВЛ, реанимобилей и машин скорой помощи. Техника начнет поступать в регионы уже в текущем месяце.

Ранее в этот день стало известно, что Москва выделит федеральным больницам 5 млрд рублей на перепрофилирование для лечения пациентов с коронавирусом. Средства будут использованы для подготовки зданий к приему инфекционных больных, приобретение лекарств, медицинских материалов, а также материальное стимулирование медиков.

По состоянию на 8 апреля, в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человека вылечились. 63 пациента скончались.

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