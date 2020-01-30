Президент России Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбление. Соответствующее поручение опубликовано 29 января на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.

Срок исполнения поручения — 1 июля текущего года.

Кроме того, глава государства также поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорблении чести, возбужденным из-за публикаций в интернете.

«Генеральной прокуратуре РФ проанализировать совместно с Роскомнадзором при участии Верховного суда РФ правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, порочащей честь или достоинство гражданина, а также представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере», — говорится в документе.

10 декабря в ходе заседания Путин согласился с идеей наказывать госслужащих за оскорбления граждан. Тогда президент заявил, что нужно продумать детали законодательной нормы и посоветоваться с экспертами.

4 ноября в соцсети «ВКонтакте» рассказали о тестировании сервиса защиты от оскорблений. Главная задача новой функции — защитить подростков, которые чаще других сталкиваются с издевательствами, и предотвратить травлю по национальному признаку.