Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области поручил администрации региона привлечь частные клиники к работе по программе обязательного медстрахования. Соответствующее поручение опубликовано 3 апреля на сайте главы государства.

«Принять меры, направленные на привлечение медицинских организаций частной системы здравоохранения к деятельности по оказанию гражданам первичной медико-санитарной помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования», — говорится в поручении.

Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 июня.

Встреча президента с представителями общественности в Усмани состоялась 22 января. В ходе поездки Путин посетил построенную в августе 2019 года детскую межрайонную поликлинику.