Президент России Владимир Путин уполномочил правительство до 1 июля 2020 года разработать новую государственную стратегию по борьбе с ВИЧ-инфекцией до 2030 года, принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на перечень распоряжений главы государства.

По данным издания, поручения предполагают обследование граждан России на наличие ВИЧ-инфекции в рамках диспансеризации при получении их согласия и соблюдения конфиденциальности. Также Путин распорядился в два раза увеличить охват антиретровирусной терапии, рекомендуемой ВОЗ для лечения больных ВИЧ, до 90%. Президент поручил правительству пересмотреть политику ценообразования для лекарственных препаратов и их централизованной закупки.

В связи с этим Министерство здравоохранения РФ направило письмо в комитет Государственной думы по охране здоровья, акцентируя внимание на проблемах при работе с «ключевыми группами населения». В ведомстве также подчеркнули необходимость поддержки некоммерческих организаций (НКО) и волонтеров, оказывающих помощь инфицированным гражданам, и обеспечения их взаимодействия с государственными органами.

В России в настоящее время с ВИЧ живет более 1 млн человек, однако в федеральном регистре присутствуют данные только о 896 тыс. больных, из них антиретровирусную терапию получают чуть более 510 тыс. человек.

В пятницу, 21 февраля, Роспотребнадзор сообщил о росте числа ВИЧ-инфицированных среди подростков и детей в России.По данным ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоит более 11,4 тыс. ВИЧ-инфицированных детей и подростков.