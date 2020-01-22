Президент России Владимир Путин обратился к представителям «Общероссийского народного фронта» с просьбой проконтролировать сохранение доплат за классное руководство для учителей в регионах. Об этом 22 января сообщает «РИА Новости».

«То, что я предложил <…> сделано для чего — для того, чтобы все преподаватели всех школ страны, а у нас их 40 тыс., по-моему, 47 тыс., чтобы они все получали эту доплату. Потому что не во всех субъектах это делается. Но там, где делается, региональные выплаты должны быть, безусловно, сохранены», — отметил Путин в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

Он подчеркнул, что доплаты классным руководителям из федерального бюджета не должны повлиять на аналогичные региональные выплаты.

По его словам, в Липецкой области доплата учителям за классное руководство составляет 5 тыс. рублей для тех, у кого в классе меньше 15 учеников, и 6 тыс. рублей — для тех, у кого больше.

Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию 15 января поручил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. По его словам, классный руководитель — это воспитатель, а это «все-таки федеральные функции». Он также обратил внимание на то, что все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.