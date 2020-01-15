Горячее питание для учащихся младших классов в технически готовых школах должно начать предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Об этом глава президент Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет в Youtube канал «Россия 24».

Путин заявил, что средства на обеспечение горячего питания школьников должны выделяться из федерального, регионального и местного бюджетов.

«Но вопрос не только в деньгах. Необходимо создать в школах необходимую инфраструктуру. Даже во время Советского Союза этого не делалось. Это, конечно, потребует времени. В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 год», — отметил глава государства.

Крайний срок для остальных регионов — 2023 год.

«Я думаю, что эта мера будет оправдана», — заявил президент.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов. Законопроектом предлагается установить общие для российских школ правила организации качественного, безопасного и здорового питания младшеклассников и отдельных групп населения. В нем уточняются понятия качества пищевой продукции, а также характеристики безопасности и пищевой ценности.

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