Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм автоматического продления документов, включая паспорта, водительские права и другие удостоверения в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом российский лидер сообщил в среду, 8 апреля, в ходе совещания с главами регионов.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», — сказал глава государства.

В ходе своего выступления Путин также отметил высокий уровень гражданской ответственности населения России в противодействии распространению коронавируса. Он рассказал о том, как россияне помогают друг другу и как к борьбе подключились волонтеры, добровольцы, спортсмены, артисты, журналисты. Российский лидер выразил уверенность в том, что страна справится с новым вызовом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 8 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 434 861, при этом скончались 82 159 человек, из больниц выписаны 302 470 человек.

К 8 апреля общее число заболевших в России достигло 8672. Количество летальных исходов выросло до 63, из больниц выписаны 580 пациентов.

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