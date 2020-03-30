Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов расширять практику направления студентов на целевое обучение для обеспечения кадрами социальной сферы и экономики субъектов. Соответствующая рекомендация опубликована в понедельник, 30 марта, на сайте Кремля.

«Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: расширять практику заключения договоров о целевом обучении со студентами образовательных организаций высшего образования в целях обеспечения кадровых потребностей отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации», — говорится на сайте.

Управлению субъектов также рекомендуется учредить при высших должностных лицах координационные и совещательные органы по вопросам высшего образования и науки.

Доклад по этому вопросу ожидается до 1 октября, ответственными за исполнение назначены высшие должностные лица регионов.

Президент также поручил администрации президента направить в правительство предложения, касающиеся повышения роли регионов в подготовке кадров для отраслей экономики и социальной сферы, подготовленные высшими должностными лицами регионов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса к 30 марта достигло 549 тыс. человек, 24,8 тыс. скончались, 128,7 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

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