Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров усилить контроль за обращением лекарств в стране. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает сайт Кремля.

«Правительству Российской Федерации усилить контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере обращения лекарственных средств, включая розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным способом, в том числе требования о недопущении обращения фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств», — говорится в распоряжении.

В случае необходимости, правительство вправе предоставить свои предложения с законодательными изменениями, направленными на повышение ответственности аптечных организаций, работающих на фармацевтическом рынке.

Ранее в этот же день Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Соответствующая мера принята в связи с распространением коронавируса и необходимостью граждан в целях профилактики самоизолироваться после прибытия в РФ из стран с неблагоприятной обстановкой по заболеванию.

12 марта стало известно, что продажи противовирусных препаратов в России выросли в полтора раза. Кроме того, анализ фармацевтического рынка показал, что средний чек такой покупки увеличился с 382 до 573 рублей.

10 марта глава Центра инфекционных болезней Георгий Сапронов назвал лучшее средство против коронавируса. По его словам, самой действенной мерой в борьбе с эпидемией считаются карантины.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека. На текущий момент в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, число заболевших коронавирусом возросло до 114 человек.