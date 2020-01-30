Президент России Владимир Путин дал рекомендацию обеспечить создание музея «Бутовский полигон». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля 30 января.

«Рекомендовать Правительству Москвы совместно с Правительством Московской области при участии Московской патриархии обеспечить создание музея на территории памятника истории – памятного места «Бутовский полигон», — говорится в сообщении.

Ответственными за выполнение рекомендации назначены мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Срок выполнения рекомендации — до 30 октября.

Ранее, в этот же день стало известно, что Путин поручил проработать вопрос о создании базы жертв политических репрессий.

Бутовский полигон находится в Подольском районе Московской области на земле бывшей старинной усадьбы Дрожжино. Этот полигон — один из крупнейших в Европе мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий.

Документально известно, что только в период с августа 1937 года по октябрь 1938 года здесь было расстреляно около 21 тыс. человек в возрасте от 15 до 80 лет, в том числе священнослужители. По разным оценкам, общее число захоронений репрессированных в Бутово, достигает свыше 100 тыс.