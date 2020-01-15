Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Гайдаровского форума и пожелал им успешной работы. Сообщение об этом было опубликовано 15 января на сайте Кремля.

По словам президента, форум заслужил авторитет как востребованная площадка для обсуждения социально-экономических проблем современности, которая с каждым годом привлекает внимание всё большего количества российских и зарубежных ученых, экспертов, политиков и представителей делового сообщества.

«Убежден, что в ходе открытых, плодотворных дискуссий участники форума смогут обменяться положительным опытом и лучшими мировыми практиками, предложить конструктивные подходы к решению приоритетных, ключевых задач, стоящих перед нашей страной в новом десятилетии», — сказал Путин.

Гайдаровский форум — это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с 2010 года. В нынешнем году форум пройдет 15 и 16 января.