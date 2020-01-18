Всем участникам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям будет выделено по 75 тыс. рублей. Об этом 18 января заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, государства всегда поддерживало ветеранов материально, обычно это была выплата к празднику — 10 тыс. рублей для ветеранов и пять тыс. для тружеников тыла.

«Я сегодня встал, думал об этом — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 000 рублей для ветеранов и 50 000 для тружеников тыла», — заявил Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 января, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходят памятные мероприятия в честь героических бойцов Красной армии, которые прорвали блокаду Ленинграда в этот день в 1943 году и дали жителям осажденного фашистами города надежду на спасение.

Ранее президент России Владимир Путин в день 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда побывал на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, где возложил цветы к монументу «Мать-Родина».

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