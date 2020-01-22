Необходимо продолжать внедрять практики на производствах для студентов университетов. В настоящее время постоянный контакт между рынком труда и будущими специалистами создан по техническим специальностям, в гуманитарной сфере и медицине это необходимо усилить, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами.

«По инженерным специальностям, по техническим создан тренд постоянного контакта рынка труда с теми, кто готовит специалистов определённых отраслей. Может быть, в гуманитарной сфере и, прежде всего, в медицине нужно это как-то усилить. Поговорим в правительстве», — сказал он.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что в декабре был принят закон о возможности проходить практику на производстве, будучи студентом.

«Закон еще не успели реализовать, сейчас приступим к реализации и подготовке подзаконных актов, согласно которым практику можно проходить на производстве, учась в высшем учебном заведении, чего раньше не было», — отметила Голикова.

Президент отметил, что в том числе необходимо развивать практику заграничных стажировок.

«Сейчас это делать легче, свободнее, у МГУ много связей — в хорошем смысле этого слова — и они эффективно эти связи используют, я имею в виду со своими коллегами за границей. Это будет развиваться и дальше, мы будем на уровне правительства это поддерживать. Что касается медицинского направления, и к нам ездят с удовольствием по некоторым направления — например, по кардиологии. И нам никогда не зазорно поучиться у наших коллег по некоторым направлениям», — добавил Путин.

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