Президент России пообещал помочь 94-летней жительнице Санкт-Петербурга после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда. Об этом 18 января сообщил корреспондент «Известий».

После возложения цветов президент пообщался ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с праздником. В один момент к нему подошла женщина, которая рассказала про свою мать — 94-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, живущую без льгот и лекарств. Путин пообещал, что этой ситуацией займутся.

Ранее в этот же день Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, установленному в память о более чем 60 тыс. героях, отдавших свои жизни за спасение Ленинграда. После этого он возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.