Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики, заявил в четверг, 16 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного развитию строительной отрасли в стране. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Сразу скажу, мы обязательно поддержим строительный комплекс, более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который протянет за собой и другие сектора», — заявил глава государства.

Он также рекомендовал губернаторам не замораживать объекты строительства, а находить решения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Путин отметил, что в строительной отрасли необходимо учитывать ее специфику и необходимость непрерывного режима работы, в частности, на жизненно важных объектах.

«Прошу применять здесь гибкие решения, находить баланс — и это можно, как говорят специалисты, для этого только нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты», — обратился российский лидер к главам регионов.

Путин обратил внимание на то, что в данный момент, как и многие другие отрасли, строительный комплекс столкнулся с трудностями, главная из которых — падение спроса. Так, если в первом квартале 2020 года произошел рост ипотеки в стране, то сейчас он сменился спадом.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности поддержки жилищного строительства в условиях распространения коронавируса. По его словам, уже подписан ряд соответствующих постановлений. Он подчеркнул, что недавний переход на новую финансовую схему с использованием эскроу полностью изменил схему работы сферы, а ситуация с вирусом привела к новым рискам.

Кроме того, Мишустин сообщил об отмене штрафных санкций к застройщикам жилья, нарушившим обязательства, со 2 апреля до 1 января 2021 года. На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов.

За минувшие сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество инфицированных достигло 27 938 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 78 регионах страны.

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