Президент России Владимир Путин заявил, что пока он находится на своем посту, в стране не будет узаконена однополая семья. Об этом он сообщил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в четверг, 13 февраля.

«Пока я президент, у нас не будет родителя номер один и номер два — будет папа и мама», — приводит его слова ТАСС.

Российский лидер также назвал правильной идею зафиксировать в Основном законе страны понятие брака как союза мужчины и женщины.

В конце ноября на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике Путин выразил надежду, что в слова «мама» и «папа» в России не заменят понятиями «родитель номер один» и «родитель номер два».

В феврале 2019 года национальное собрание Франции после обсуждения законопроекта «Доверие к школе» внесло в законодательство об образовании поправку, согласно которой из анкет, заполняемых в учебных заведениях, будут удалять термины «отец» и «мать». Вместо них в соответствующих графах будут значиться «родитель один» и «родитель два».