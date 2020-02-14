Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указы о помиловании трех россиян — Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации 14 февраля.

От дальнейшего отбывания наказания президент освободил Павла Петрашова 1990 года рождения. Указ вступит в силу спустя 10 дней со дня опубликования. Мужчина имеет на иждивении малолетнего ребенка. В августе 2018 года Тарский суд Омской области осудил Петрашева за ДТП с летальным исходом, отмечает «РИА Новости». Он полностью признал вину.

Раисе Плетневой, осужденной в апреле 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе, сократили срок до шести лет. По данным агентства, она убила своего мужа, который злоупотреблял алкоголем, бил супругу и не работал.

Другим указом российский лидер помиловал осужденную в апреле 2017 года в Бурятии Марину Чернышеву, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет. Во время конфликта с бывшим мужем она ударила его ножом. Мужчина выжил и просил смягчить приговор суда. Он уверяет, что сам был инициатором конфликта и осужденная не хотела его убить.

Ранее, 29 января, Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Незадолго до этого он встретился с матерью девушки, после чего заявил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо».