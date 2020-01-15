Правительство и региональные власти должны способствовать приведению в порядок помещений, где располагаются детские школы искусств. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«У нас динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров, такими же современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью и другими видами творчества. В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств, но проблема гораздо шире — сейчас более тысячи помещений, где размещены такие заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок, регионы, прошу не забывать, что это ваша обязанность», — сказал он.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального — 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ — 3,8 млрд руб.).

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