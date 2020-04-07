Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников. Текст документа опубликован во вторник, 7 апреля, на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб., либо лишения свободы на срок до трех лет за уничтожение или повреждение памятников, стел, обелисков или других мемориальных объектов, расположенных на территории России.

При этом штраф за такое же нарушение, совершенное группой лиц, составит от 2 до 5 млн руб., а лишение свободы — на срок до пяти лет.

Если же правонарушение было совершено за пределами российской территории, то уголовное дело рассматривается судом того региона, где было завершено предварительное расследование.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Проект о наказании за осквернение воинских захоронений и памятников воинов был подготовлен Министерством обороны. Как в декабре отмечал глава ведомства Сергей Шойгу, его принятие будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями. Меры ответственности касаются как участников противоправных актов, так и политиков, чиновников, в том числе иностранных, которые своим действием или бездействием этому способствуют.