Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности операторов связи и редакций средств массовой информации (СМИ) оповещать население о чрезвычайных ситуациях на основании соответствующего обращения властей. Документ опубликован 1 марта на интернет-портале правовой информации.

«При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций <…> редакции средств массовой информации по обращениям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления <…> обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе <…> выпускать в эфир сигналы оповещения», — говорится в документе.

Аналогичное требования предъявляется операторам связи: по обращению властей они должны оповестить пользователей о чрезвычайной ситуации, а в случае оказания услуг для эфирного наземного вещания — организовать передачу в эфир сигналов оповещения или экстренной информации.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал закон о введении почетного звания «Город трудовой доблести».