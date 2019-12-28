Президент России Владимир Путин подписал закон, которым россиянам предоставляется право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, варианты получения информации каждый человек сможет выбрать сам: через портал госуслуг, через единый колл-центр или через посещения органа власти.

Закон позволит гражданам России в любых, в том числе труднодоступных районах, получить полную, достоверную и оперативную информацию обо всех мерах господдержки федерального и регионального уровня, на которые может рассчитывать человек, например, при рождении ребенка, инвалидности, наступлении предпенсионного или пенсионного возраста.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сегодня меры социальной поддержки, общее число которых превышает 3 тысячи, охватывают 54 миллиона граждан. При этом спикер ГД отметил, что далеко не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, не у всех есть силы и возможности самостоятельно найти эти сведения. Должна быть единая, простая и доступная система информирования, подчеркнул Володин.

Он также ранее отмечал, что принятие закона будет способствовать повышению эффективности бюджетного планирования.

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